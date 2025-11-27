الأخبار
English
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار لبنان
2025-11-27 | 03:41
مشاهدات عالية
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
07:42
رئيس الجمهورية يستقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت الجديد: للعمل بنزاهة وشفافية
أخبار لبنان
07:42
رئيس الجمهورية يستقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت الجديد: للعمل بنزاهة وشفافية
آخر الأخبار
07:41
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يهاجم مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية ومواقع إطلاق جنوب نهر الليطاني
آخر الأخبار
07:41
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يهاجم مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية ومواقع إطلاق جنوب نهر الليطاني
أمن وقضاء
07:38
توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع
أمن وقضاء
07:38
توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع
آخر الأخبار
07:38
وزير العمل اللبناني لـ"الجزيرة": خياراتنا مفتوحة ورئيس الجمهورية ورئيسا الحكومة ومجلس النواب يواصلون اتصالاتهم
آخر الأخبار
07:38
وزير العمل اللبناني لـ"الجزيرة": خياراتنا مفتوحة ورئيس الجمهورية ورئيسا الحكومة ومجلس النواب يواصلون اتصالاتهم
أخبار لبنان
07:42
رئيس الجمهورية يستقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت الجديد: للعمل بنزاهة وشفافية
أخبار لبنان
07:42
رئيس الجمهورية يستقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت الجديد: للعمل بنزاهة وشفافية
أمن وقضاء
07:38
توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع
أمن وقضاء
07:38
توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع
أخبار لبنان
07:31
لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات وإجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة على الأنهر
أخبار لبنان
07:31
لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات وإجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة على الأنهر
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
خبر عاجل
2025-11-02
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
خبر عاجل
2025-11-02
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
أخبار لبنان
2025-10-22
قبلان: الحل بلبننة القضايا الانتخابية بعيداً من الإستثمار بلعبة الثأر والخيارات الخارجية الصادمة
أخبار لبنان
2025-10-22
قبلان: الحل بلبننة القضايا الانتخابية بعيداً من الإستثمار بلعبة الثأر والخيارات الخارجية الصادمة
أمن وقضاء
2025-09-09
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2025-09-09
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
