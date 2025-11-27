الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة، حيث أكد ترحيب لبنان بكل مبادرة أو مساعدة تقدّمها الأمم المتحدة والدول الصديقة للمساهمة في تثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.



وأشار الرئيس عون إلى أنّه لم يتلقَّ أي ردّة فعل عملية على المبادرات التي أطلقها بهدف التفاوض، رغم التجاوب الدولي معها.



وردّ رئيس الجمهورية على الادعاءات الإسرائيلية التي تطاول دور الجيش اللبناني وتشُكّك في أدائه، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي دليل حسي، والميكانيزم وثّقت بوضوح ما يقوم به الجيش يومياً على الأرض.