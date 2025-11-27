لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات وإجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة على الأنهر

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية.



وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والبلديات من أجل تنظيف وتعزيل الأنهر وتوسعتها بالإضافة الى ضرورة إجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة عليها.



كما أوصت اللجنة بضرورة أن تضع كل وزارة خطة لها والعمل على إعداد دراسة تقييمية عن الأنهار الحدودية.