رئيس الجمهورية يستقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت الجديد: للعمل بنزاهة وشفافية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي مع أعضاء المجلس: كريم شبقلو، فوزي علام، جورج رحال، والسيدتين لمى حريز وجيهان خطار.



وخلال اللقاء شكر النفي باسمه وباسم أعضاء المجلس ثقة الرئيس عون ومجلس الوزراء بهم، مؤكداً الرغبة في العمل من أجل استعادة مرفأ بيروت دوره في لبنان ومحيطه وإعادة تفعيله ليقوم بدوره في تعزيز الاقتصاد اللبناني.



وأشار الى أن لدى مجلس الإدارة أفكاراً عدة سيتم درسها لما فيه مستقبل المرفأ.



وردّ الرئيس عون مرحباً بأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة كي يستعيد المرفأ دوره الحيوي. ودعا أعضاء المجلس إلى العمل بنزاهة وشفافية ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.