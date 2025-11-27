الحجار أكد التزام وزارة الداخلية بضمان الشفافية والنزاهة والحياد التام في سير العملية الانتخابية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، وفدا من البعثة الاستقصائية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات برئاسة ياسمينا سيود، بحضور رئيس القسم السياسي والإعلامي في بعثة الاتحاد الأوروبي ألكسندر جولي، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس وفريق عمل الوزارة.



وتخلل اللقاء عرض شامل للتحضيرات الإدارية واللوجستية التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات لإنجاز الاستحقاق الإنتخابي النيابي في موعده في أيار 2026.



وأكد الوزير الحجار "التزام الوزارة بضمان الشفافية والنزاهة والحياد التام في سير العملية الانتخابية، وفقا لأعلى المعايير المعتمدة".



كما تم التباحث في أطر التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والبعثة الأوروبية، خصوصا في ما يتعلق بالمراقبة والدعم في الانتخابات المقبلة.