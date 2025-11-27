الأخبار
وزير الإعلام استقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: العهد الرئاسي الجديد والحكومة يحرصان على صدقية الانتخابات ونزاهتها
أخبار لبنان
2025-11-27 | 11:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الإعلام استقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: العهد الرئاسي الجديد والحكومة يحرصان على صدقية الانتخابات ونزاهتها
استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات EU Election Observation Mission، في حضور رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان" أليسار نداف.
وخلال اللقاء، تم البحث في مواضيع عدة، من بينها قانون الإعلام الجديد الذي اطّلعت البعثة على مضمونه والإيجابيات التي تضمنها. كذلك ناقش المجتمعون الانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى أوضاع وسائل الإعلام وسبل التعاون بين البعثة والوزارة و"تلفزيون لبنان".
وقال وزير الاعلام: "شجعت البعثة على القيام بدورها في مراقبة الانتخابات المقبلة، باعتبار أن هذا العهد الرئاسي الجديد، ومعه الحكومة، يحرصان على صدقية الانتخابات ونزاهتها أكثر من أي وقت مضى".
