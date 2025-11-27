مجلس الوزراء أقر تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف وسلام أكّد متابعة تنفيذ خطة الجيش

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، جلسة لمجلس الوزراء حضرها وزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.



وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد أننا نتابع تنفيذ خطة الجيش بشأن السلاح من خلال التقارير الشهرية".



كما قال سلام: "من أهم بنوده، إضافة إلى وقف كل العمليات العسكرية، هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في الوقت الذي التزم لبنان وقف كل هذه العمليات، الا ان إسرائيل لم تنسحب ولم توقف انتهاكاتها لسيادتنا".



وأوضح مرقص أن "مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله المؤلف من ٢٠، وعيّن أعضاء الهيئة العامة للمتاحف، وقرر تشكيل لجنة وزارية بشأن المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات مرفأ بيروت".



ولفت إلى أنّ "مجلس الوزراء درس عرض وزيرة التربية ريما كرامي لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية وكرامي شرحت الآلية والمعايير والأصول، وطلب منها المجلس مزيداً من التفاصيل كي تعود بها إلى الجلسة المقبلة لإعادة الدراسة".



وأكّد أن "مجلس الوزراء استمع إلى عرض وزيرة البيئة تمارا الزين بشأن المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات مرفأ بيروت وتمّ تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة في هذا الخصوص".



وأعلن أن أحد البنود الآخرى التي اقرها مجلس الوزراء هو الموافقة على تسمية المبنى المستحدث في مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا باسم الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.