بعد تقرير الـLBCI... بيان توضيحي من نقيب الأطباء

عملًا بحق الرد، أوضح نقيب الأطباء الياس شلالا، بعد أن ورد في تقرير عبر نشرة أخبار الـLBCI تساؤلا لجهة كيف أن نقابة الأطباء لم تعمد إلى شطب طبيب صدرت بحقه مذكرة توقيف، التالي:



"-أولا: إن أحدا ولا سيما معد التقرير لم يتصل بنقيب الأطباء الياس شلالا لإستيضاحه عن الموضوع.



- ثانيا: إن الطبيب المعني بالتقرير ليس في حقه أي شكوى في نقابة الأطباء ولا أي تقرير يقول بارتكابه مخالفات فعلى أي أساس كانت النقابة ستقوم بتعليق عضويته في حين أن الشطب هو من صلاحية وزير الصحة.



- ثالثا: إن نقابة الأطباء حريصة كل الحرص على أن يلتزم كل الأطباء بقواعد وأخلاقيات وآداب المهنة وهي لن تتوانى عن التحرك تجاه أي مخالفات ترتكب، ولذلك تتمنى على وسائل الإعلام وعند إثارة أي قضية تتعلق بالأطباء مراجعتها من أجل الحصول على الأجوبة الواضحة والمبنية على وقائع وأدلة."