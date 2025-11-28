الأخبار
"ألفا": خطة شاملة خلال زيارة البابا لتعزيز جاهزية الشبكة في نقاط حيوية ستشهد حضورًا كثيفًا
أخبار لبنان
2025-11-28
"ألفا": خطة شاملة خلال زيارة البابا لتعزيز جاهزية الشبكة في نقاط حيوية ستشهد حضورًا كثيفًا
اعلنت شركة "ألفا" في بيان انه "في إطار التحضيرات القائمة بالتنسيق مع وزير الاتصالات شارل الحاج لضمان أعلى مستويات الجهوزية خلال زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، نفّذت شركة ألفا خطة شاملة لتعزيز جاهزية الشبكة في النقاط الحيوية التي ستشهد حضورًا كثيفًا طوال فترة الزيارة".
واوضحت انها عملت على "رفع قدرات الشبكة وتوسيع سعات الإنترنت في مختلف المناطق التي ستشهد تجمعات كبرى، بهدف تأمين خدمات اتصالات موثوقة لمئات الآلاف من المؤمنين المشاركين في هذا الحدث الوطني الكبير. فباشرت الشركة تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G في 9 محطات وُضعت في الخدمة خصيصًا للمناسبة، مما يرفع القدرة الاستيعابية للشبكة ويواكب الحشود المتوقعة. وأجرت الفرق الفنية، على مدى أسبوع كامل، الاختبارات اللازمة على الجيل الخامس لضمان الجودة والفاعلية، وهو سيتوفر للمشتركين للمرة الأولى في لبنان عبر شبكة ألفا على أجهزتهم المدعومة بهذه التقنية في مناطق التجمّع. كذلك، رُفعت سعات الإنترنت في المحطات التي تغطي واجهة بيروت البحرية بما يضمن استيعاب حركة الاتصالات المتوقعة، مع تعزيز قدرات شبكة الجيل الرابع عبر تقنية 5CC إلى جانب الجيل الخامس. كما خُصّصت محطتيّ اتصالات متنقلتين (CoWs) في محيط المنطقة وساحة الشهداء. ورُفعت السعات الراديوية للأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس بنسبة تصل إلى 250% والسعات للأجهزة الداعمة للجيل الرابع LTE بنسبة تصل إلى 50%".
واشارت إلى انها "استحدثت محطتين في عنّايا وبكركي مع رفع قدرة المحطة القائمة حاليا التي تغذّي بكركي إلى حدّها الأقصى. واستُحدثت محطة للجيل الخامس في القصر الجمهوري، بالتوازي مع رفع قدرات الجيل الرابع في المحطات التي تغطي محيطه. كما أُضافت ألفا 8 قطاعات جديدة إلى محطات قائمة، وعزّزت قدرات الإنترنت في 28 محطة، ونفّذت تحديثات على وصلات المايكروويف في 13 رابطًا. وشملت الخطة تنفيذ اختبارات ميدانية متواصلة. فضلًا عن ذلك، ضمنت ألفا توفير تغذية كهربائية كاملة في كل المحطات التي تغطّي النقاط الأساسية والمناطق التي ستشهد تجمعات كبيرة ومسار حركة الوفود".
واكد البيان ان "ألفا ستواكب الإعلاميين في تغطياتهم الميدانية من خلال تعزيز توافر الشبكة التي تغطي فندق فينيسيا، حيث المركز الإعلامي الخاص بالزيارة. وسيكون فريق عمل تقني ولوجستي في جهوزية تامة على مدار الساعة لمراقبة الشبكة لحظويًا والتدخل عند الحاجة".
وقال البيان: "في سياق متصل، تطرح ألفا عرض The Visit بسعر 0.9$، صالحًا لثلاثة أيام في 30 تشرين الثاني و1 و2 كانون الأول، ويشمل 3 جيغابايت من الداتا و60 دقيقة تخابر. وتفتح متاجر ألفا في المطار وجونيه وجبيل وفرن الشباك أبوابها خلال فترة الزيارة، فيما سيكون فريق خدمة الزبائن جاهزًا للرد على أي استفسار وتقديم الدعم اللازم".
وختم: "أطلقت ألفا تحيّةً لقداسة البابا، حملة بعنوان "لبنان يحبّك" وتزيّن مبناها بهذا الشعار المستوحى من إرشاده الرسولي DILEXI TE إلى جميع المسيحيين في محبّة الفقراء".
