الجميل استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي: أي بحث في الاستقرار يبدأ بإعادة القرار العسكري والأمني إلى المؤسسات الشرعية

أخبار لبنان
2025-11-28 | 06:00
الجميل استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي: أي بحث في الاستقرار يبدأ بإعادة القرار العسكري والأمني إلى المؤسسات الشرعية

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، بحضور عضوي المكتب السياسي آلان حكيم وجويل بو عبود وجرى عرض لآخر المستجدات.

وأكد الجميل خلال اللقاء أن حماية لبنان تمرّ عبر دولة قادرة تمتلك قرارها وحدها، وبعيدة عن أي مشاريع تضع البلاد في مواجهة لا يريدها اللبنانيون، مشدداً على أن أي بحث في الاستقرار يبدأ بإعادة القرار العسكري والأمني إلى المؤسسات الشرعية من دون استثناء.

وثمن رئيس الكتائب دور الاتحاد الأوروبي والتزامه دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والسعي إلى تثبيت سيادة الدولة وموقعها.

أخبار لبنان

سامي الجميل

الاتحاد الأوروبي

ساندرا دو وال

الاستقرار

