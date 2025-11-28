وزير الداخلية تناول مع مدير الـIOM التعاون في الهجرة وإدارة الحدود وتنظيم عودة النازحين السوريين

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في لبنان ماثيو لوتشيانو.



وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون في مجالات الهجرة وإدارة الحدود وتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ودعم قدرات الأجهزة المعنية في هذا المجال.



