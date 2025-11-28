الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
"الخارجية" تقدمت بشكوى الى مجلس الأمن وجددت الاستعداد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل

أخبار لبنان
2025-11-28 | 07:16
"الخارجية" تقدمت بشكوى الى مجلس الأمن وجددت الاستعداد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل

بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، قدمت وزارة الخارجية، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على قيام إسرائيل بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يضاف الى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببنائها جدارين اسمنتييَن عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا.

ويؤدي بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات "اليونيفيل" إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقا للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة (2024).

وطالب لبنان في الشكوى، مجلس الأمن والأمانة العامّة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة، وإلزامها بإزالة الجدارين، وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وبعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الاراضي اللبنانية، وباحترام موجباتها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيّين إلى قراهم الحدودية.  

وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعادت التأكيد على التزامها المضي قدما بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء أو انتقاء، كما وإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانيّة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتيّة حصراً.

واستعرض لبنان أيضا في الشكوى التي قدّمها الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشاره جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اليونيفيل وآليّة المتابعة.

الرئيس عون: لضرورة احترام حرية الاعلام والابتعاد عن كل ما يمس بالأمن القومي
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصَين استخدما مياهًا آسنة لري المزروعات
مقالات ذات صلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-17

لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق

LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

الخارجية السورية: أميركا جددت التأكيد على دعمها لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

الخارجية السورية تعرب عن "تقديرها" لواشنطن بعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع

LBCI
أخبار دولية
2025-11-18

إسرائيل: خطة ترامب لغزة ستجلب "السلام والازدهار" بعد تصويت مجلس الأمن

LBCI
اقتصاد
08:24

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

LBCI
أخبار لبنان
07:37

رجي: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح وترسيخ السيادة

LBCI
أخبار لبنان
07:33

جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
07:26

توضيح من "كهرباء لبنان" حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-21

هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

الرئيس عون عرض التطورات مع سفير فرنسا ويوجه رسالة الاستقلال الثامنة من مساء غد

LBCI
أخبار لبنان
07:33

جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
06:33

توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين

LBCI
أخبار دولية
06:10

اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
02:23

باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين

LBCI
أخبار دولية
00:50

ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
15:51

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:56

تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول

