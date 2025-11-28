الأخبار
الرئيس عون: لضرورة احترام حرية الاعلام والابتعاد عن كل ما يمس بالأمن القومي
أخبار لبنان
2025-11-28 | 07:20
الرئيس عون: لضرورة احترام حرية الاعلام والابتعاد عن كل ما يمس بالأمن القومي
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب ملحم الرياشي، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع وعرض معه لأبرز مواضيع الساعة في ضوء التطورات الأخيرة.
تحالف حرية الرأي والتعبير
واستقبل الرئيس عون وفدا من "تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان" الذي يضم عشرين مؤسسة وجمعية ومنظمة تعمل على تطوير القوانين الإعلامية في لبنان وعرض معه لواقع الاعلام في ظل التحديات التي تواجهه.
وفي مستهل اللقاء، تحدثت باسم الوفد ديانا مقلد التي عرضت لكيفية تشكيل التحالف ولواقع الاعلام في لبنان والصعوبات التي تواجهه على الصعد المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بالتجاوزات التي تسجل لدى استدعاء الصحافيين والتحقيق معهم، مشددة على ضرورة ألا يتم استدعاء الصحافيين الا من قبل محكمة المطبوعات.
وجرى حوار خلال الجلسة تطرق الى اقتراح قانون الاعلام الذي أنجزت لجنة الإدارة والعدل النيابية دراسته تمهيدا لرفعه إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، حيث تمنى "التحالف" على الرئيس عون رعاية هذا المشروع ولا سيما أنه يستجيب للتحديات ويكفل حماية حرية الإعلاميين وعدم تقييدها.
كما تمنت مقلد على رئيس الجمهورية والحكومة الدفع باتجاه توقيع لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي ينعقد في جنيف في شهر شباط المقبل وذلك لحماية الصحافيين اللبنانيين.
رد الرئيس عون
وجدد الرئيس عون موقفه من ضرورة احترام حرية الاعلام باعتبارها تشكل قيمة أساسية وجزءا من الحريات العامة، مشددا في المقابل على أن هذه الحرية يجب الا تمس حرية الأخر وعلى ان يكون دائما سقفها الحقيقة.
وإذ دعا الإعلاميين الى "الابتعاد عن كل ما يمس بالامن القومي في خلال ممارستهم لمهنتهم، قال: "ان الحرية المطلقة من دون ضوابط غالبا ما تؤدي الى فوضى لا سيما اذا ما تجاوزت حدود الاخرين، فيما يساهم الاعلام الحر والمسؤول في تقوية الدولة ومؤسساتها". وشدد على "ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية النهوض بلبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تضافر الجهود والاضاءة على الإيجابيات التي تتحقق وعدم الاكتفاء بالتركيز فقط على السلبيات وذلك حفاظا على المصلحة العامة".
أخبار لبنان
جوزاف عون
ملحم الرياشي
الاعلام
