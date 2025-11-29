الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البستاني: ما أدلى به سلامة يثبت أن الأزمة ليست نظامية ويوجب التوسّع بالتدقيق الجنائي
أخبار لبنان
2025-11-29 | 03:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البستاني: ما أدلى به سلامة يثبت أن الأزمة ليست نظامية ويوجب التوسّع بالتدقيق الجنائي
كتب النائب فريد البستاني على "اكس": "إن ما ادلى به رياض سلامة في المقابلة الصحافية خطير جدّاً، ويثبت أنّ الأزمة ليست نظاميّة، ويبرز اهمية التوسّع بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وفي حسابات كلّ المصارف منذ ٢٠١٥ وحتّى يومنا هذا. يجب معرفة حقيقة ما جرى وتحميل المسؤولية وتدفيع الثمن لكلّ من ساهم في خراب الإقتصاد. أموال المودعين لم تتبخّر انّما تمّ سلبها، ويجب ان تعود لأصحابها ونقطة على السطر".
أخبار لبنان
سلامة
الأزمة
نظامية
ويوجب
التوسّع
بالتدقيق
الجنائي
التالي
حسن فضل الله: لن نسمح بأن يستسلم لبنان تحت أي عنوان أو شعار أو مبادرة
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-31
البساط لـ "جدل": التدقيق الجنائي موجود ونفكّر به ووزير المالية والحاكم يدرسان تفاصيله
آخر الأخبار
2025-10-31
البساط لـ "جدل": التدقيق الجنائي موجود ونفكّر به ووزير المالية والحاكم يدرسان تفاصيله
0
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل عن قانون الفجوة المالية وإعادة الهيكلة: الأزمة غير نظامية يريدونها نظامية كي تفرّ المصارف من مسؤوليتها
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل عن قانون الفجوة المالية وإعادة الهيكلة: الأزمة غير نظامية يريدونها نظامية كي تفرّ المصارف من مسؤوليتها
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-10
المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-10
المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:51
عشية زيارة لبنان... رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل يصدر تعميما للحركيين والمحبين: لرفع العلم اللبناني تأكيدًا على وحدة الوطن وصورته الجامعة
أخبار لبنان
06:51
عشية زيارة لبنان... رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل يصدر تعميما للحركيين والمحبين: لرفع العلم اللبناني تأكيدًا على وحدة الوطن وصورته الجامعة
0
أخبار لبنان
05:53
حبيب يناشد مجلس الوزراء الموافقة على استخدام أجَراء للمؤسسة العامة للإسكان
أخبار لبنان
05:53
حبيب يناشد مجلس الوزراء الموافقة على استخدام أجَراء للمؤسسة العامة للإسكان
0
أخبار لبنان
05:19
عيسى الخوري: مستقبل لبنان يُبنى بالشراكة والمعرفة والتطوير
أخبار لبنان
05:19
عيسى الخوري: مستقبل لبنان يُبنى بالشراكة والمعرفة والتطوير
0
أخبار لبنان
05:10
رسالة من "حزب الله" إلى البابا لاوون عشية زيارته لبنان... هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
05:10
رسالة من "حزب الله" إلى البابا لاوون عشية زيارته لبنان... هذا ما جاء فيها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-24
ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي
أخبار دولية
2025-10-24
ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي
0
خبر عاجل
2025-11-27
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى القصر الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان
خبر عاجل
2025-11-27
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى القصر الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان
0
أمن وقضاء
2025-10-10
أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية
أمن وقضاء
2025-10-10
أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-18
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-18
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
0
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
0
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
0
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
2
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
3
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
4
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
5
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
6
أخبار لبنان
07:25
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
أخبار لبنان
07:25
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
7
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
8
خبر عاجل
11:58
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
خبر عاجل
11:58
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More