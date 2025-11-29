البستاني: ما أدلى به سلامة يثبت أن الأزمة ليست نظامية ويوجب التوسّع بالتدقيق الجنائي

كتب النائب فريد البستاني على "اكس": "‏إن ما ادلى به رياض سلامة في المقابلة الصحافية خطير جدّاً، ويثبت أنّ الأزمة ليست نظاميّة، ويبرز اهمية التوسّع بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وفي حسابات كلّ المصارف منذ ٢٠١٥ وحتّى يومنا هذا. يجب معرفة حقيقة ما جرى وتحميل المسؤولية وتدفيع الثمن لكلّ من ساهم في خراب الإقتصاد. أموال المودعين لم تتبخّر انّما تمّ سلبها، ويجب ان تعود لأصحابها ونقطة على السطر".