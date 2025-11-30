على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

بدأ البابا لاون الرابع عشر زيارة تاريخية الى لبنان.



وعلى وقع الدبكة ونثر الأرز، وصل البابا الى القصر الجمهوري، المحطة الأولى من زيارته. وتخلّل مراسم الإستقبال عرض ضوئيّ أقيم عند واجهة قصر بعبدا.



وقد استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون البابا لاون عند مدخل القصر الجمهوري.