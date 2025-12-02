البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

استهل البابا لاون الرابع عشر يومه الأخير في لبنان، بزيارة مستشفى دير الصليب في جل الديب.



وكما في كل محطة من زيارته، تجمع اللبنانيون على الطرقات وفي دير الصليب لاستقبال البابا بفرح كبير.

بدموعها، خاطبت الأم ماري مخلوف البابا، قائلة: "نشكر لكم زيارتكم المستشفى الذي يشهد للعالم بأن هؤلاء المنسيون ليسوا عبئا على المجتمع بل هم كنز الكنيسة".



وأضافت: "زيارتكم أثبتت أن العناية الإلهية التي اتّكل عليها مؤسسنا الطوباوي أبونا يعقوب لا تنفكّ تلازمنا وتمدّنا بالقوة والإيمان. فرسالتنا معجزة يومية بشهادة من عايشها. فكيف لمؤسسة فقيرة لا تملك شيئا أن تبقى صامدة على الرغم من أهوال الانفجار والجوع والوباء وانهيار مؤسسات الدولة؟ كيف نستمر بلا دعم؟ ومع ذلك نشرّع الأبواب أوسع".

بدوره، صبّح البابا على الحاضرين، قائلا باللغة العربية: "صباح الخير".



وقال البابا لاون: "أشكر طاقم المستشفى وأشجعكم على ألا تفقدوا فرح هذه الرسالة فإنه عمل كبير في عيني الله".



وأضاف: "ما نشهده في هذا المكان هو عبرة للجميع ولأرضكم وللبشرية جمعاء ولا يمكن أن ننسى الضعفاء".

وفي نهاية اللقاء، تبادل البابا لاون وراهبات الدير الهدايا.