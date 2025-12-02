الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

أخبار لبنان
2025-12-02 | 02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

استهل البابا لاون الرابع عشر يومه الأخير في لبنان، بزيارة مستشفى دير الصليب في جل الديب. 

وكما في كل محطة من زيارته، تجمع اللبنانيون على الطرقات وفي دير الصليب لاستقبال البابا بفرح كبير.
 
 
بدموعها، خاطبت الأم ماري مخلوف البابا، قائلة: "نشكر لكم زيارتكم المستشفى الذي يشهد للعالم بأن هؤلاء المنسيون ليسوا عبئا على المجتمع بل هم كنز الكنيسة".

وأضافت: "زيارتكم أثبتت أن العناية الإلهية التي اتّكل عليها مؤسسنا الطوباوي أبونا يعقوب لا تنفكّ تلازمنا وتمدّنا بالقوة والإيمان. فرسالتنا معجزة يومية بشهادة من عايشها. فكيف لمؤسسة فقيرة لا تملك شيئا أن تبقى صامدة على الرغم من أهوال الانفجار والجوع والوباء وانهيار مؤسسات الدولة؟ كيف نستمر بلا دعم؟ ومع ذلك نشرّع الأبواب أوسع".
 
 
بدوره، صبّح البابا على الحاضرين، قائلا باللغة العربية: "صباح الخير".

وقال البابا لاون: "أشكر طاقم المستشفى وأشجعكم على ألا تفقدوا فرح هذه الرسالة فإنه عمل كبير في عيني الله".

وأضاف: "ما نشهده في هذا المكان هو عبرة للجميع ولأرضكم وللبشرية جمعاء ولا يمكن أن ننسى الضعفاء".
 
 
وفي نهاية اللقاء، تبادل البابا لاون وراهبات الدير الهدايا.
 

أخبار لبنان

البابا لاون

مستشفى دير الصليب

الأم ماري مخلوف

LBCI
أخبار لبنان
02:08

البابا لاون من مستشفى دير الصليب: صباح الخير (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:00

البابا لاون من دير الصليب: شكرا على حفاوة استقبالكم وانا مسرور للقائكم وأنتم في قلبي وصلاواتي

LBCI
خبر عاجل
01:37

وصول البابا لاون الرابع عشر الى دير راهبات الصليب في جل الديب

LBCI
آخر الأخبار
01:19

انطلاق موكب البابا من السفارة البابوية الى مستشفى دير الصليب

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
06:49

الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان

LBCI
أخبار لبنان
06:43

البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة

LBCI
أخبار لبنان
06:39

بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

قاض أميركيّ أصدر حكمًا: إدارة ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ

LBCI
خبر عاجل
2025-11-18

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-01

حاولا سرقة درّاجتين آليتين في منطقتين مختلفتين.. ومفرزة استقصاء بيروت منعتهما

LBCI
حال الطقس
2025-10-17

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أخبار لبنان
06:39

بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:08

البابا لاون من مستشفى دير الصليب: صباح الخير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
00:44

الـLBCI في مستشفى الصليب في جل الديب... حشود تنتظر وصول البابا لاون

LBCI
أخبار لبنان
00:30

منذ الصباح الباكر... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون في جل الديب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
14:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
02:32

البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
04:32

البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق

LBCI
خبر عاجل
12:18

البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

البابا لاون من مستشفى دير الصليب: صباح الخير (فيديو)

