مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

اشارت مصادر لبنانية للـLBCI الى ان "خطوة تعيين السفير سيمون كرم على رأس الوفد المفاوض، خطوة تساعد الأميركيين في الضغط على نتانياهو لتهدئة الأمور في هذه المرحلة، بانتظار المسار الذي ستأخذه المفاوضات."



ولفتت الى ان "إجتماع الميكانيزم يبدأ عند العاشرة صباحا، وستغادر بعده أورتاغوس إلى الأردن لتعود إلى بيروت في عداد وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والذي يزور لبنان في ٥ و٦ الشهر الجاري."