ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"

كشفت مصادر غربية للـLBCI انه "قد جرت ضغوط أميركية منذ أشهر على الجانب اللبناني والاسرائيلي لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم.

وقد لعبت الموفدة الأميركية مورغان أوروتاغوس دورًا أساسيًا في إقناع الجانب الإسرائيلي، إذ زارت رئيس الحكومة الاسرائيلي مرتين خلال شهر لهذا الغرض. كما كان للسفير الأميركي الى لبنان ميشال عيسى دور كبير في إقناع رئيس الجمهورية جوزاف عون أيضًا."



عن إمكان أن تساهم هذه الخطوة في خفض التصعيد، قالت المصادر: "قد يكون ذلك ممكنًا، لكن من المبكر حسم النتيجة الآن".