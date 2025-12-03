سامي الجميّل رحّب بقرار تعيين السفير كرم: أملنا أن يُستكمل بخطوات تسريع حصر السلاح وحماية لبنان

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على منصة "إكس": "كل الترحيب بقرار رئيس الجمهورية الاستفادة من خبرة السفير سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني إلى لجنة الميكانيزم. وأملنا أن يُستكمل هذا الإجراء بخطوات تسريع بسط سيادة الدولة، حصر السلاح، وحماية لبنان من أي اعتداء".