أول اجتماع مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين مدنيين منذ عقود

يجتمع مندوبون لبنانيون وإسرائيليون مدنيون في أوّل محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".



وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ أنّ بنيامين نتانياهو أصدر توجيهات بإرسال مندوب إسرائيليّ إلى لبنان في "محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصاديّ".



وقال مصدر لوكالة فرانس برس إنّ الاجتماع "منعقد" في مقر قوات الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان. و



وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس الوفد اللبنانيّ إلى "لجنة الميكانيزم" التي كانت حتى الآن تتألف من عسكريين.



وهي المرة الأولى منذ العام 1983 التي يجري فيها البلدان مفاوضات يترأسها مدنيون.



وكشف المصدر عن أنّ الموفدة الأميركية الخاصة الى لبنان مورغان أورتاغوس تشارك في الاجتماع.



وكانت أورتاغوس زارت الثلاثاء إسرائيل والتقت وزير خارجيتها جدعون ساعر، وفق ما نشره الأخير على منصة "إكس".



وتتألف اللجنة الخماسية من ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.