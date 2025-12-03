نقابة الوكلاء البحريين: لحماية دور مرفأ بيروت الإقتصادي ودعم جهود تطويره وتعزيز الحوكمة

دعت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان إلى "ضرورة الإبتعاد عن كل ما يسيء للدور الإقتصادي لمرفأ بيروت، وذلك إنسجاماً مع التوجه الحكومي العام للنهوض الإقتصادي المنشود في لبنان".



ونوّهت بالجهود القائمة "لتعزيز الإنتاجية والسمعة الحسنة في المرافئ الوطنية، ولا سيما إستقدام أجهزة السكانرز لمكافحة الفساد والتهريب".



وأكدت النقابة في بيان أنها "معنية على الدوام بتقديم التنسيق والتشاور التقني حيث تدعو الحاجة"، معلنةً "دعم المهمة الوطنية لرئيس اللجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت السيد مروان النفي وسائر أعضاء مجلس الإدارة المعينين، لما فيه الصالح العام، تطويراً وتفعيلاً للخدمات في المرفأ بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء الإنتاج ضمن "العائلة المرفئية".



وشدد البيان على "المصالح المشروعة للخطوط الملاحية التي تؤم مرفأ بيروت، وفي مقدمتها الأمن والسلامة والثقة بالحوكمة الإدارية وصولا الى التشغيل التقني الفاعل في مناولة السفن والبضائع، ليتمكن مرفأ بيروت من أداء الدور المحوري التنافسي المطلوب، ضمن رؤية تحاكي صناعة النقل البحري المعاصر من جهة وما يمكن تحقيقه بالتكامل مع المرافئ الوطنية الأخرى من جهة أخرى".