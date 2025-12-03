الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة الوكلاء البحريين: لحماية دور مرفأ بيروت الإقتصادي ودعم جهود تطويره وتعزيز الحوكمة
أخبار لبنان
2025-12-03 | 05:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابة الوكلاء البحريين: لحماية دور مرفأ بيروت الإقتصادي ودعم جهود تطويره وتعزيز الحوكمة
دعت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان إلى "ضرورة الإبتعاد عن كل ما يسيء للدور الإقتصادي لمرفأ بيروت، وذلك إنسجاماً مع التوجه الحكومي العام للنهوض الإقتصادي المنشود في لبنان".
ونوّهت بالجهود القائمة "لتعزيز الإنتاجية والسمعة الحسنة في المرافئ الوطنية، ولا سيما إستقدام أجهزة السكانرز لمكافحة الفساد والتهريب".
وأكدت النقابة في بيان أنها "معنية على الدوام بتقديم التنسيق والتشاور التقني حيث تدعو الحاجة"، معلنةً "دعم المهمة الوطنية لرئيس اللجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت السيد مروان النفي وسائر أعضاء مجلس الإدارة المعينين، لما فيه الصالح العام، تطويراً وتفعيلاً للخدمات في المرفأ بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء الإنتاج ضمن "العائلة المرفئية".
وشدد البيان على "المصالح المشروعة للخطوط الملاحية التي تؤم مرفأ بيروت، وفي مقدمتها الأمن والسلامة والثقة بالحوكمة الإدارية وصولا الى التشغيل التقني الفاعل في مناولة السفن والبضائع، ليتمكن مرفأ بيروت من أداء الدور المحوري التنافسي المطلوب، ضمن رؤية تحاكي صناعة النقل البحري المعاصر من جهة وما يمكن تحقيقه بالتكامل مع المرافئ الوطنية الأخرى من جهة أخرى".
أخبار لبنان
الوكلاء
البحريين:
لحماية
بيروت
الإقتصادي
تطويره
وتعزيز
الحوكمة
التالي
أول اجتماع مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين مدنيين منذ عقود
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-25
سلام من المرفأ: من أركان نهوض البلاد هو تطوير مرفأ بيروت
آخر الأخبار
2025-11-25
سلام من المرفأ: من أركان نهوض البلاد هو تطوير مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2025-10-29
لقاء في التفتيش المركزيّ لتعزيز الحوكمة والإصلاح الإداريّ بدعمٍ من الاتحاد الأوروبيّ
أخبار لبنان
2025-10-29
لقاء في التفتيش المركزيّ لتعزيز الحوكمة والإصلاح الإداريّ بدعمٍ من الاتحاد الأوروبيّ
0
أخبار لبنان
2025-10-28
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
أخبار لبنان
2025-10-28
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
0
أخبار لبنان
2025-11-19
وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة تطلقان مشروعين جديدين لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز السلامة البيئية
أخبار لبنان
2025-11-19
وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة تطلقان مشروعين جديدين لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز السلامة البيئية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:52
الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام
أخبار لبنان
09:52
الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام
0
أمن وقضاء
09:37
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
أمن وقضاء
09:37
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
0
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
0
أخبار لبنان
08:48
لجنة المال أنهت نقاش مواد الموازنة وعلّقت ٨ مواد
أخبار لبنان
08:48
لجنة المال أنهت نقاش مواد الموازنة وعلّقت ٨ مواد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-03
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-03
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
رياضة
2025-10-15
بعد فوز منتخبه على البرازيل... هذا ما قاله مدرب اليابان مورياسو: "ثمرة عمل على مدى عقود"
رياضة
2025-10-15
بعد فوز منتخبه على البرازيل... هذا ما قاله مدرب اليابان مورياسو: "ثمرة عمل على مدى عقود"
0
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
0
أخبار لبنان
2025-10-01
وزارة العدل تطلق سلسلة عروض "العدالة والسينما"... نصار: بناء العدالة يجب أن يكون عملًا جماعيًا مشتركًا
أخبار لبنان
2025-10-01
وزارة العدل تطلق سلسلة عروض "العدالة والسينما"... نصار: بناء العدالة يجب أن يكون عملًا جماعيًا مشتركًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:59
توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟
أخبار دولية
06:59
توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
0
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
2
أمن وقضاء
02:07
إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:07
إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
4
حال الطقس
01:49
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:49
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
6
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
7
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
8
خبر عاجل
03:19
نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان
خبر عاجل
03:19
نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More