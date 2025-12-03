الرئيس عون عرض مع كرامي لملف التفرغ في الجامعة اللبنانية واطلع من مرقص على نتائج اجتماع وزراء الاعلام العرب

كانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية، وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عون وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي التي اطلعته على العرض الذي ستقدمه الى مجلس الوزراء خلال الجلسة التي سيعقدها غدا الخميس في ما خص ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والآليات التي تم اتباعها في هذا المجال، بعدما تم تأجيل مناقشة هذا الملف الى حين تزويد المجلس بمعلومات تفصيلية تشمل أرقاما ومستندات حول أعداد الأساتذة في الملاك والموظفين الذين بلغوا سن التقاعد إضافة إلى إحصاءات حول أعداد الطلاب المسجلين هذا العام في الجامعة اللبنانية.



وزير الاعلام



وزاريا أيضا، استقبل الرئيس عون وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص واطلع منه على نتائج اجتماع وزراء الاعلام العرب في دورته العادية والمداولات التي دارت فيه، لا سيما في ما خص الوضع في لبنان.



وخلال اللقاء نوه الوزير مرقص بـ"المواكبة الإعلامية التي رافقت زيارة الحبر الاعظم البابا لاوون الرابع عشر للبنان، والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها الزيارة محليا وعربيا ودوليا".



عضو الهيئة العليا للتأديب



الى ذلك، اقسمت العضو المتفرغ في الهيئة العليا للتأديب أميرة علي الشامي اليمين امام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في حضور رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس.



ورددت القسم الآتي: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجباتي في الهيئة العليا للتأديب بإخلاص وامانة واستقلال، وان احافظ على كرامة الوظيفة واسرار المذاكرة".



وتمنى الرئيس عون للسيدة الشامي "التوفيق في مهامها الجديدة"، مشددا على "اهمية الهيئة العليا للتأديب في انتظام عمل الادارات الرسمية وتطبيق سياسة الثواب والعقاب".



برقيات تهنئة



وتلقى الرئيس عون برقية تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تمنى للرئيس عون وللشعب اللبناني باسمه الشخصي وباسم شعب دولة قطر "اطيب التهاني والتبريكات مقرونة بخالص التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق ولبلدكم الشقيق الامن والاستقرار والتقدم".



كما تلقى رئيس الجمهورية برقية للمناسبة ذاتها من نائب امير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني.

