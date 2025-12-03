السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

عقد كبار المسؤولين الاجتماع الرابع عشر للجنة التقنية العسكرية للبنان ( الميكانيزم ) في الناقورة، لتقييم الجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت.



وقالت في بيان: "دعمًا للسلام الدائم والازدهار المشترك لكلا الجانبين، انضم السفير اللبنانيّ السابق سيمون كرم والمدير الاعلى للسياسة الخارجية في مجلس الامن القوميّ الاسرائيليّ يوري رسنيك إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في اجتماع اليوم كمشاركين مدنيين".



وأكّدت السفارة أنّ انضمامهما يعكس التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية "بهدف تحقيق الامن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع".



ورحّبت جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل الميكانيزم مرتكزًا على حوار مدني مستدام بالإضافة الى الحوار العسكريّ.



وتتطلّع اللجنة إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم ورسنيك في الجلسات المقبلة والى دمج توصياتهما فيما تواصل الميكانيزم تعزيز السلام الدائم على طول الحدود.