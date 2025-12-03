الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من اتحاد كشاف لبنان برئاسة رئيس الاتحاد القائد وسيم زين، أنه "في خلال زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، اجتمع اللبنانيون من مختلف أطيافهم وطوائفهم، ليس فقط حول شخصه، بل حول ما يمثله كرسول للسلام. هذا السلام الذي يتوق اليه لبنان منذ سنوات طويلة، بعدما تعب الشعب من الحرب".وكان زين ألقى كلمة في مستهل اللقاء، لفت فيها إلى أن "اتحاد كشاف لبنان هو أكبر اتحاد شبابي تطوعي في البلاد، يضم أكثر من 150 ألف كشاف ومرشدة ضمن 41 جمعية كشفية مرخصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وهو جسر تلاق بين الأديان والطوائف، ومساحة انصهار وطني حقيقي، حيث يتربى الشباب على قيم المواطنة والخدمة والعيش المشترك".وأشار الى أن "اتحاد كشاف لبنان أطلق استراتيجية كشفية وطنية ترتكز على محاور عدة، أبرزها: تربية كشفية مبتكرة تواكب العصر وتدمج التكنولوجيا بالتجربة، والتنوع والاندماج كقيمة تربوية ومجتمعية، ودعم التطوع وتقديره".وأكد أن "الاتحاد يشرفه أن يكون شريكا في تنفيذ "مدرسة المواطنية" التي أطلقتها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، لإيمانه بأن الكشاف هو المواطن النموذجي الذي يحترم القانون ويخدم مجتمعه، ويصون بيئته".كما أطلع الرئيس عون على أن "عضو الهيئة الإدارية في الاتحاد، وأمين سره العام القائد سعيد معاليق، قد انتخب بالإجماع رئيسا للجنة الكشفية العربية في إنجاز كبير يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يُحققها اتحاد كشاف لبنان على الصعيدين المحلي والدولي".وتمنى على الرئيس عون "القبول بمنصب الرئيس الفخري لاتحاد كشاف لبنان - الكشاف الأول، على غرار ما هو معمول به في دول عدة.كما تمنى عليه "رعاية الجامبوري الكشفي اللبناني، وهو أكبر مخيم كشفي شبابي في لبنان، والذي سيتم في أيلول 2026 في المدينة الكشفية في سمار جبيل، بمشاركة آلاف الكشافين من لبنان والدول العربية".من جهته، رد الرئيس عون على كلمة الزين، فلفت إلى أن "الانتماء الكشفي يشمل جميع أطياف المجتمع اللبناني بكل طوائفه، وهذا ما شاهدناه في خلال زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، حيث اجتمع اللبنانيون من مختلف أطيافهم وطوائفهم، ليس فقط حول شخصه، بل حول ما يمثله كرسول للسلام. هذا السلام الذي يتوق اليه لبنان منذ سنوات طويلة، بعدما تعب الشعب من الحرب".وأشار الى ان "لبنان قد تعب من المهاترات التي مزقته والتي لم يخرج أحد منها رابحا، ويجب أن تتربى أجيال اليوم على حب الوطن وليس على حب الطوائف والأحزاب، ويجب ان يكون حزبنا واحدا وهو لبنان".وتمنى الرئيس عون أن "يتعلم الجميع من الحركة الكشفية حس المواطنية وحب لبنان الخالي من المصالح الخاصة".وقال: "يشرفني أن أكون الرئيس الفخري لحركة مثل الكشافة، عابرة للطوائف والانتماءات الحزبية".وفي ختام اللقاء، تم إلباس رئيس الجمهورية الوشاح الكشفي، رمزا لترؤسه فخريا الاتحاد الكشفي.