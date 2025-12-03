الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع في وزارة المالية بحث في مطالب اساتذة التعليم الثانوي والمهني والاساسي.. جابر: نعمل على تأمين تقديمات أكبر
أخبار لبنان
2025-12-03 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اجتماع في وزارة المالية بحث في مطالب اساتذة التعليم الثانوي والمهني والاساسي.. جابر: نعمل على تأمين تقديمات أكبر
عُقد في وزارة المالية اجتماع تربوي خصص للبحث في مطالب اساتذة التعليم الثانوي والمهني والاساسي.
شارك في الاجتماع وزير المالية ياسين جابر ووزيرة التربية ريما كرامي ومدير عام المالية العامة جورج معراوي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ومديرة الصرفيات رانيا دياب، اضافة الى رؤساء روابط الأساتذة المعنيين، وقد جرى استعراض المطالب من كل جوانبها.
جابر
وقال الوزير جابر بعد الاجتماع: "كان من الضروري أن يعقد اجتماع اليوم وهو على قدر من الأهمية، والتعاون سيبقى دائماً خصوصاً وأننا متفهمون لقضايا التربويين والقطاع العام بكامله وللظروف الصعبة التي يعيشونها، وبالمناسبة اوجه تحية للجميع ليس فقط اليوم انما ايضا خلال الايام الصعبة التي مر بها لبنان خصوصاً بعد الازمة المالية والزلزال المالي الذي حصل والظروف الصعبة التي عشناها. فالكثير من الموظفين في القطاع العام والمعلمين والعاملين في الدوائر الحكومية قاموا بوظائغهم واستمرت الحياة، كما ويهمني أن اوجه تحية الى المعلمين في الجنوب حيث المدارس تفتح ابوابها والاساتذة يعيشون الخطر لتامين التعليم للجيل الصاعد".
وأكد جابر" أن التعاون قائم مع الاساتذة ومجلس الخدمة المدنية وسنعمل من أجل وضع خطة متوسطة الامد لنعيد الرواتب ووقف امكانيات الدولة الى سابق عهدها وأن نسعى الى اراحة الأوضاع الاجتماعية بالطريقة الممكنة".
وقال: "هناك بعض التقديمات التي باشرناها وأخرى نعمل على اقرارها. فنحن لسنا ببعيدين عن القطاع العام من اداريين وعسكريين وتربويين ونشعر بألمهم ونأمل ومن خلال اعادة بناء الدولة ومؤسساتها ومن خلال تحسين مداخيل الدولة ان نؤمن لهم تقديمات أكبر مما يساعد ايضا على خدمة المجتمع اللبناني وعلى خدمة اجيالتا الطالعة.
كرامي
بدورها، قالت الوزيرة ريما كرامي: "خرجنا من هذا الاجتماع بقناعة إضافية أننا جميعاً يد واحدة ونعي أهمية تقوية القطاع العام. وكانت فرصة أن نتحدث عن خصوصية القطاع التربوي وخصوصية الاساتذة كموظفي قطاع عام، وكم هي ضرورية الاستجابة لمطالبهم، ولدينا التخطيط طويل الامد ولكن كذلك يهمنا بذل اقصى الجهد لنقف الى جانب المعلمين الذين يحملون رسالة التعليم والتربية، وكذلك رسالة دعم وانقاذ المدرسة الرسمية كي تستعيد وهجها وتستمر في الصمود الذي برهنت عليه. وكلنا امل ان مخرجات هذا التعاون سيكون لها استجابة لمطالب الاساتذة بالقدر الممكن وفي الوقت نفسه ان نعمل على اسس بنيوية طويلة الامد تعيد للقطاع العام بشموليته صحته وتعافيه ليكون العصب والعمود الفقري لنهوض بلدنا".
وعما تحقق في اجتماع اليوم، قالت كرامي: "هو الوضوح والاطلاع التفصيلي والتقني للواقع، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية عرضت ما يعمل عليه على مستوى الخدمة المدنية، والوزير جابر اوضح الأبعاد والامكانيات الموجودة وكذلك الجهود والخطوات التي تنفذ، وهناك خطوات نتقدم بشأنها ولو لم تكن مرئية كلياً ونحن كقطاع تربوي وروابط كانت لنا فرصة أن نوضح خصوصية هذا القطاع والصعوبات التي يواجهها الاساتذة بشكل خاص واهمية الانتباه كذلك أن عامنا الدراسي ينتهي فعليا في ايار والفترة الزمنية مكثفة ولدينا الكثير من الاستحقاقات من الضروري تلبيتها. واعتبر اجتماع اليوم فرصة لتعاون على فهم مشترك للخطوات التي يجري العمل عليها".
أخبار لبنان
وزارة
المالية
مطالب
اساتذة
التعليم
الثانوي
والمهني
والاساسي..
جابر:
تأمين
تقديمات
التالي
فجوات مالية إضافية في خزينة بلدية بيروت (الأخبار)
قوى الأمن: تدابير سير ومنع مرور في برج أبي حيدر أسبوعًا بسبب الأعمال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-12
لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي ترفض المسّ بالحقوق وتحذّر من تمديد الحصص دون مقابل
أخبار لبنان
2025-09-12
لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي ترفض المسّ بالحقوق وتحذّر من تمديد الحصص دون مقابل
0
أخبار لبنان
2025-11-26
روابط التعليم الرسميّ: التعبير في الشارع على امل ان تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة الأساتذة والمعلمين
أخبار لبنان
2025-11-26
روابط التعليم الرسميّ: التعبير في الشارع على امل ان تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة الأساتذة والمعلمين
0
أخبار لبنان
2025-10-02
وزيرة التربية تسلّمت مطالب رابطة الثانويّ: جهود حثيثة في مجلس الوزراء لتحسين رواتب القطاع العام
أخبار لبنان
2025-10-02
وزيرة التربية تسلّمت مطالب رابطة الثانويّ: جهود حثيثة في مجلس الوزراء لتحسين رواتب القطاع العام
0
أخبار لبنان
2025-09-05
وزير المالية بحث مع النائب جابر في إيجاد بديل عن مبنى "اللبنانية" في النبطية
أخبار لبنان
2025-09-05
وزير المالية بحث مع النائب جابر في إيجاد بديل عن مبنى "اللبنانية" في النبطية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:06
أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرائم نصب واحتيال
أمن وقضاء
12:06
أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرائم نصب واحتيال
0
أخبار لبنان
10:46
رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل
أخبار لبنان
10:46
رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل
0
أخبار لبنان
09:52
الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام
أخبار لبنان
09:52
الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام
0
أمن وقضاء
09:37
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
أمن وقضاء
09:37
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:54
نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية
خبر عاجل
06:54
نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية
0
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
0
خبر عاجل
2025-10-14
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
خبر عاجل
2025-10-14
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:59
توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟
أخبار دولية
06:59
توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
0
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:07
إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:07
إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
3
حال الطقس
01:49
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:49
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
4
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
5
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
6
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
7
خبر عاجل
03:19
نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان
خبر عاجل
03:19
نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان
8
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More