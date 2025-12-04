الأمن العام باشر المرحلة 12 من العودة المنظمة للنازحين السوريين

نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان الى سوريا، المرحلة الثانية عشر من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من مدينة كميل شمعون الرياضية-بيروت عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.



وأشرف على هذه العملية المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بحضور ممثل الأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثلة منظمة UNHCR كارولينا ليندهولم وممثل منظمة IOM ماتيو لوتشيانو وعدد من ضباط المديرية.



وأثنى اللواء شقير على عمل ضباط وعناصر الأمن العام كما نوه بدور المنظمات الدولية المشاركة والصليب الأحمر اللبناني لتأمين الحاجات اللوجستية والصحية المناسبة لهم خلال كل عملية من عمليات العودة الى الداخل السوري.