الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي تناول وزواره زيارة البابا للبنان

أخبار لبنان
2025-12-04 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي تناول وزواره زيارة البابا للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الراعي تناول وزواره زيارة البابا للبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وكان حديث عن زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان وأهميتها والتطلعات المرتقبة على اثرها.

وأثنى بخاري على أهمية هذه الزيارة التي "تكرس الدور التاريخي للبنان كبلد صانع للسلام وكمركز لقاء وحوار بين مختلف الأديان"، آملا أن "يتلقف الجميع رسائل قداسة البابا الذي شدد على المصالحة والتعايش وأن يساهموا جميعهم في ورشة بناء السلام الذي تحتاج اليه المنطقة". 

بعدها، إستقبل الراعي وفدا من بعض رعايا الأبرشيات المارونية في الولايات المتحدة الأميركية يرافقهم راعي ابرشية سيدة لبنان في لوس انجلوس المطران عبدالله زيدان وعدد من الكهنة، في زيارة لأخذ البركة بعد مشاركتهم في زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان.

والقى المطران زيدان كلمة باسم الوفد عبر فيها عن فرحه بلقاء رأس الكنيسة المارونية، معتبرا أن "زيارة الحج الاستثنائية هذه للبنان نالت البركة بلقاء قداسة البابا الذي اختار لبنان بلد الأرز ليكون وجهة زيارته الرسولية الأولى بعد انتخابه".

بدوره، رحّب البطريرك الراعي بالوفد مشيدا بحضوره المميّز في الزيارة البابوية. وقال: "لقد استمعنا الى الكلمات الرائعة التي توجه بها الينا قداسته في زيارته للبنان. ونحن سنعمل على إعادة قراءتها ووضع خطة تنفيذية مستخلصة من معطياتها الداعية الى إقرار السلام وسنقدمها الى مجلس المطارنة".

وأضاف: "لا بد من أن قداسة البابا قد حمل معه صورة جميلة عن لبنان ظهرت جلية على وجهه خلال لقائه بالناس الذين عبروا بعفوية وصدق عن محبتهم له وللسلام الذي كان شعار زيارته، وهذا ما ساعد قداسته على تكوين فكرة واضحة عن لبنان واللبنانيين". 

ولفت الى أن "السماء أمطرت كعلامة على بركة سماوية رافقت هذه الزيارة نالها الجميع".

وقال: "ان طبول الحرب التي تم الحديث عنها أعتقد أنها سكتت وأمس بدأنا نلمس التغييرات بتعيين السفير سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية مع الجانب الأميركي "الميكانيزم" كخطوة إيجابية نتمنى أن تكون الأولى على درب السلام".

أخبار لبنان

الراعي

زيارة

البابا لاون

لبنان

LBCI التالي
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
السفير عيسى يشيد بوحدة لبنان وتقدمه نحو الانخراط الإقليمي السلمي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

الراعي ذكر بثلاثية الصلاة والسجود وقرع الأجراس على نية نجاح زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-11-27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-02

وزير الثقافة: زيارة البابا في السياسة هدفها استنهاض للبنان كي لا ييأس اللبنانيون من التحديات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:19

تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت

LBCI
أخبار لبنان
12:07

رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره

LBCI
اقتصاد
11:59

"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام

LBCI
أمن وقضاء
11:41

الجيش: إحالة شخص على القضاء لانتمائه إلى "داعش"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:48

عملية خاطفة لمفرزة استقصاء البقاع تسفر عن توقيف سارق دراجات آلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-02

الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-24

الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب

LBCI
خبر عاجل
10:47

الوزير شارل الحاج: تقرير قائد الجيش اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:15

نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:00

الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:36

توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

LBCI
أخبار لبنان
04:35

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

LBCI
خبر عاجل
04:16

العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

LBCI
خبر عاجل
08:25

إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
02:15

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:53

إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More