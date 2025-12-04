الراعي تناول وزواره زيارة البابا للبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وكان حديث عن زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان وأهميتها والتطلعات المرتقبة على اثرها.



وأثنى بخاري على أهمية هذه الزيارة التي "تكرس الدور التاريخي للبنان كبلد صانع للسلام وكمركز لقاء وحوار بين مختلف الأديان"، آملا أن "يتلقف الجميع رسائل قداسة البابا الذي شدد على المصالحة والتعايش وأن يساهموا جميعهم في ورشة بناء السلام الذي تحتاج اليه المنطقة".



بعدها، إستقبل الراعي وفدا من بعض رعايا الأبرشيات المارونية في الولايات المتحدة الأميركية يرافقهم راعي ابرشية سيدة لبنان في لوس انجلوس المطران عبدالله زيدان وعدد من الكهنة، في زيارة لأخذ البركة بعد مشاركتهم في زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان.



والقى المطران زيدان كلمة باسم الوفد عبر فيها عن فرحه بلقاء رأس الكنيسة المارونية، معتبرا أن "زيارة الحج الاستثنائية هذه للبنان نالت البركة بلقاء قداسة البابا الذي اختار لبنان بلد الأرز ليكون وجهة زيارته الرسولية الأولى بعد انتخابه".



بدوره، رحّب البطريرك الراعي بالوفد مشيدا بحضوره المميّز في الزيارة البابوية. وقال: "لقد استمعنا الى الكلمات الرائعة التي توجه بها الينا قداسته في زيارته للبنان. ونحن سنعمل على إعادة قراءتها ووضع خطة تنفيذية مستخلصة من معطياتها الداعية الى إقرار السلام وسنقدمها الى مجلس المطارنة".



وأضاف: "لا بد من أن قداسة البابا قد حمل معه صورة جميلة عن لبنان ظهرت جلية على وجهه خلال لقائه بالناس الذين عبروا بعفوية وصدق عن محبتهم له وللسلام الذي كان شعار زيارته، وهذا ما ساعد قداسته على تكوين فكرة واضحة عن لبنان واللبنانيين".



ولفت الى أن "السماء أمطرت كعلامة على بركة سماوية رافقت هذه الزيارة نالها الجميع".



وقال: "ان طبول الحرب التي تم الحديث عنها أعتقد أنها سكتت وأمس بدأنا نلمس التغييرات بتعيين السفير سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية مع الجانب الأميركي "الميكانيزم" كخطوة إيجابية نتمنى أن تكون الأولى على درب السلام".