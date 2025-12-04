جنبلاط: اختيار السفير سيمون كرم يشكّل نقلة نوعيّة

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه في السياسة، طرق عديدة في المقاربة، وأن التفاوض أمر مشروع.وأوضح في منشور على منصة "إكس" أن اختيار السفير سيمون كرم، في هذا المجال، يشكّل نقلة نوعية في مرحلة من أدق الظروف التي يمر فيها لبنان الذي يواجه تحديات مزدوجة في استعادة السيادة في الداخل وفي الجنوب المحتل.