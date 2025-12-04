توقيف سيارة... وضبط كمية من الدخان المهرّب

تمكنت قوة من ضابطة صيدا من توقيف سيارة نوع رابيد محملة بكمية من الدخان المهرّب.



وتم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى المركز بغية إجراء المقتضى القانوني.