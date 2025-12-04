سيمون أبي رميا بعد لقائه الجميّل: توافق كامل مع حزب الكتائب بشأن الثوابت الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل النائب سيمون أبي رميا، في حضور الأمين العام للحزب وليد فارس، وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية.



وأوضح أبي رميا بعد الاجتماع أن البحث تناول المرحلة التي يمرّ بها لبنان بعد زيارة البابا لاون، والتحديات المطروحة، إضافة إلى الخطوة التي شكّلها تعيين السفير سيمون كرم في الفريق العامل العسكري ضمن لجنة الميكانيزم، مثمّناً هذا القرار.



وأكد وجود توافق كامل مع الجميّل وحزب الكتائب بشأن الثوابت الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنّ هذا التقاطع يندرج ضمن جبهة وطنية واسعة إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



وأشار إلى أنّ اللقاء تناول أيضاً الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة وصول مرشحين يجسّدون هذه الثوابت، مؤكداً استمرار التواصل في المرحلة المقبلة.