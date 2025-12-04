قائد الجيش استقبل قائد اليونيفيل... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتم التداول في سبل التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل.