عون يفتتح جلسة الحكومة: إشادة بزيارة البابا… وتأكيد على التفاوض في الناقورة

افتتح رئيس الجمهوريّة جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بالحديث عن زيارة البابا إلى لبنان، حيث أعرب عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة التاريخية.



وتوقف عند الصورة التي ظهرها جميع اللبنانيين ووحدتهم.



كما عرض رئيس الجمهورية موضوع تكليف السفير سيمون كرم برئاسة لجنة الوفد اللبناني في “الميكانيزم”.

وذلك بعد مشاورات بيني وبين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدني معتبرا انه من البديهي الا تكون اول جلسة كثيرة الانتاج ولكنها مهدت الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في ١٩ من الشهر الحالي مشددا على ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب .



من جهته، قدّم وزير المالية لمحة إيجابية عن الوضع المالي في لبنان، مؤكداً تحقيق مؤشرات إيجابية مشيرا الى طلب صندوق النقد الدولي حصول فائض في الموازنة وفرض مزيد من الضرائب معتبرا ان لا نية لوزارة المالية بحصول ذلك في هذا الظرف الصعب . وقال الوضع المالي مستقر وليس هناك عجز وبدأنا بتحقيق الفائض بالليرة اللبنانية .



كما قدّم قائد الجيش تقريره الشهري، مستعرضاً أهم المهمات التي نفذها الجيش اللبناني في جنوبي الليطاني والإجراءات الأمنية المتخذة خلال زيارة البابا.