موضوع تكليف السفير سيمون نقاش في الجلسة الحكومية... الرئيس عون: ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب

عرض رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء موضوع تكليف السفير سيمون كرم برئاسة لجنة الوفد اللبنانيّ في “الميكانيزم”.



‏وقال إنّ ذلك تم بعد مشاورات بينه وبين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام عن ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدنيّ.



واعتبر أنّه من البديهيّ أن لا تكون الجلسة الأولى كثيرة الإنتاج وأن تمهّد الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في ١٩ من الشهر الحاليّ.



وشدد على ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب.

وقدّم وزير المالية، خلال الجلسة، لمحة إيجابية عن الوضع الماليّ في لبنان، مؤكدًا "تحقيق مؤشرات إيجابية"، وفق ما أوضح وزير الإعلام بول مرقص.



وأشار إلى "طلب صندوق النقد الدوليّ حصول فائض في الموازنة وفرض مزيد من الضرائب".



واعتبر أنّ "لا نية لوزارة المالية بحصول ذلك في هذا الظرف الصعب".



وقال: "الوضع الماليّ مستقر وليس هناك عجز وبدأنا بتحقيق الفائض بالليرة اللبنانية".



و‏قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره الشهريّ، مستعرضًا أهم المهمات التي نفذها الجيش اللبنانيّ في جنوبي الليطاني والإجراءات الأمنية المتخذة خلال زيارة البابا.



وأكد التزامه بالمهل التي وضعتها الحكومة، لافتًا إلى وجود بعض الصعوبات المتعلقة بتمكين الجيش من أداء مهامه.