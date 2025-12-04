بطريركية الروم الكاثوليك تنفي "جملة وتفصيلاً" خبر استقالة البطريرك العبسي وتحذّر من الأخبار المضلِّلة

نفت بطريركية الروم الملكيّين الكاثوليك في بيان رسمي ما نشرته "وسائل إعلام محلية مستندة إلى مصادر مضللة حول قبول البابا لاون الرابع عشر استقالة البطريرك يوسف العبسي ".وأكّدت انه "ليس هناك اصلا من استقالة ليقبلها او يرفضها البابا ولا حتى هناك اي نية بالاستقالة وانه كان وما زال وسيبقى يمارس مهامه كالمعتاد".وجددت بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك "نفي خبر استقالة البطريرك يوسف العبسي جملة وتفصيلًا مؤكدة انه خبر ملفّق، وحذّرت الأطراف التي تدّعي الكلام باسم الكرسي الرسولي أو باسم البطريركيّة."ودعت وسائل الإعلام التأكّد من صحّة الأخبار قبل نشرها لكي لا تسبّب ضررًا للمؤمنين.