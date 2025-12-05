عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا ممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حيث أكّد التزام لبنان استكمال خطة حصر السلاح، مشيدًا بالمساعي الدولية لدعم الاستقرار.



وأبلغ عون الوفد أنّ لبنان منفتح على مختلف الصيغ المطروحة لما بعد انتهاء ولاية اليونيفل، آملاً استمرار الحضور الدولي في لبنان.



كما أثنت الموفدة الأميركية مورغان أورتيغوس على قرار تكليف السفير سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني في اللجنة التقنية – العسكرية، معتبرة الخطوة إيجابية في مسار التهدئة.



وأشارت مصادر الـLBCI إلى أنّ وفد مجلس الأمن لم يطرح أي صيَغ جديدة لما بعد انتهاء ولاية اليونيفل، بل اكتفى بالاستماع إلى الطروحات اللبنانية.