رئيس الكتائب يناقش وضع البلد مع وفد من المجلس الإسلامي العلوي

أخبار لبنان
2025-12-05 | 04:49
رئيس الكتائب يناقش وضع البلد مع وفد من المجلس الإسلامي العلوي
رئيس الكتائب يناقش وضع البلد مع وفد من المجلس الإسلامي العلوي

ناقش رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي مع وفد من المجلس الاسلامي العلوي الوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي منير الديك، وضم الوفد عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد عبد الكريم، رئيس الدائرة الدينية في المجلس الإسلامي العلوي الشيخ احمد عاصي (مدير مكتب سماحة رئيس المجلس)، عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي علي اعد ومستشار رئيس المجلس الاسلامي العلوي للشؤون القانونية معتز سعدالدين.

