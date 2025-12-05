الأخبار
مكتب جديد لمجلس الرؤساء العامّين والإقليميين في لبنان

أخبار لبنان
2025-12-05 | 09:45
مكتب جديد لمجلس الرؤساء العامّين والإقليميين في لبنان

صدر عن الأمانة العامّة لمجلس الرؤساء العاميّن والإقليميين في لبنان البيان الآتي:
 
"عملًا بأحكام النظام الداخلي لمجلس الرؤساء العامّين والإقليميين في لبنان، عقد المجلس جلسته الدوريّة يوم الخميس الواقع فيه الرابع من شهر كانون الأوّل سنة 2025، في دير مار أنطونيوس – غزير، مقرّ الرّئاسة العامّة للرهبانية اللبنانيّة المارونية.
وخلال الجلسة، انتخب فيها مكتبًا جديدًا للمجلس، تألّف من: الأرشمندريت أنطوان رزق، رئيسًا، الأب العامّ الياس سليمان، نائبًا للرئيس، الأب رمزي جريج والأب الياس رحمه عضوي المجلس".
 

أخبار لبنان

لمجلس

الرؤساء

العامّين

والإقليميين

لبنان

