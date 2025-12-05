مكتب جديد لمجلس الرؤساء العامّين والإقليميين في لبنان

صدر عن الأمانة العامّة لمجلس الرؤساء العاميّن والإقليميين في لبنان البيان الآتي:



"عملًا بأحكام النظام الداخلي لمجلس الرؤساء العامّين والإقليميين في لبنان، عقد المجلس جلسته الدوريّة يوم الخميس الواقع فيه الرابع من شهر كانون الأوّل سنة 2025، في دير مار أنطونيوس – غزير، مقرّ الرّئاسة العامّة للرهبانية اللبنانيّة المارونية.

وخلال الجلسة، انتخب فيها مكتبًا جديدًا للمجلس، تألّف من: الأرشمندريت أنطوان رزق، رئيسًا، الأب العامّ الياس سليمان، نائبًا للرئيس، الأب رمزي جريج والأب الياس رحمه عضوي المجلس".