إضاءة شجرة الميلاد في جبيل... زياد حواط: المدينة مستمرة بمجموعة مشاريع

أضيئت شجرة الميلاد في مدينة جبيل في الشارع الروماني ضمن احتفال تخلله عزف الموسيقى والترانيم الميلادية وعروض راقصة وعرض للألعاب النارية.وقد تجمع أهالي جبيل والمناطق المجاورة للمشاركة في الاحتفال الذي ضج بالأجواء الميلادية في الشارع الروماني والأسواق التجارية المجاورة.وفي كلمة له، قال النائب زياد حواط: "أؤكد أن جبيل مستمرة بمجموعة مشاريع ووعدنا اليكم أن تظل جبيل قصة نجاح وأمل وحلم"، مؤكدا أن جبيل ستظل منارة لبنان.