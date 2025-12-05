الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
10
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
10
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إضاءة شجرة الميلاد في جبيل... زياد حواط: المدينة مستمرة بمجموعة مشاريع
أخبار لبنان
2025-12-05 | 11:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إضاءة شجرة الميلاد في جبيل... زياد حواط: المدينة مستمرة بمجموعة مشاريع
0
min
إضاءة شجرة الميلاد في جبيل... زياد حواط: المدينة مستمرة بمجموعة مشاريع
أضيئت شجرة الميلاد في مدينة جبيل في الشارع الروماني ضمن احتفال تخلله عزف الموسيقى والترانيم الميلادية وعروض راقصة وعرض للألعاب النارية.
وقد تجمع أهالي جبيل والمناطق المجاورة للمشاركة في الاحتفال الذي ضج بالأجواء الميلادية في الشارع الروماني والأسواق التجارية المجاورة.
وفي كلمة له، قال النائب زياد حواط: "أؤكد أن جبيل مستمرة بمجموعة مشاريع ووعدنا اليكم أن تظل جبيل قصة نجاح وأمل وحلم"، مؤكدا أن جبيل ستظل منارة لبنان.
أخبار لبنان
شجرة الميلاد
جبيل
زياد حواط
التالي
وزارة الأشغال: تحضيرات مسبقة ومواكبة ميدانية خلال الزيارة البابوية
أسرار الصحف 05-12-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:38
النائب زياد حواط خلال افتتاح Byblos in Bloom: أؤكد أن جبيل مستمرة بمجموعة مشاريع ووعدنا اليكم أن تظل جبيل قصة نجاح وأمل وحلم وستظل جبيل منارة لبنان
آخر الأخبار
10:38
النائب زياد حواط خلال افتتاح Byblos in Bloom: أؤكد أن جبيل مستمرة بمجموعة مشاريع ووعدنا اليكم أن تظل جبيل قصة نجاح وأمل وحلم وستظل جبيل منارة لبنان
0
منوعات
2025-11-25
لأول مرة منذ عهد ريغان... ميلانيا ترامب تتسلّم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض (فيديو)
منوعات
2025-11-25
لأول مرة منذ عهد ريغان... ميلانيا ترامب تتسلّم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-12-02
البابا من مطار بيروت: انتم اقوياء كشجر الارز في الجبال وشجر الزيتون في الجنوب
آخر الأخبار
2025-12-02
البابا من مطار بيروت: انتم اقوياء كشجر الارز في الجبال وشجر الزيتون في الجنوب
0
منوعات
2025-11-11
إضاءة منزل بأكثر من مليوني مصباح احتفالاً بعيد الميلاد... والقصة وراءه مؤثرة جداً (صور)
منوعات
2025-11-11
إضاءة منزل بأكثر من مليوني مصباح احتفالاً بعيد الميلاد... والقصة وراءه مؤثرة جداً (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:32
شمعون لـ"جدل": لم نرَ خطوات جدية في موضوع حصر السلاح... وهذا ما سمعته من المسؤولين الأميركيين
أخبار لبنان
16:32
شمعون لـ"جدل": لم نرَ خطوات جدية في موضوع حصر السلاح... وهذا ما سمعته من المسؤولين الأميركيين
0
أخبار لبنان
16:21
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع مركبات وعتاد للبنان بنحو 90.5 مليون دولار
أخبار لبنان
16:21
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع مركبات وعتاد للبنان بنحو 90.5 مليون دولار
0
أخبار لبنان
16:12
ندى البستاني لـ"جدل": نريد سلاما بعدالة... والخطط تضعها الحكومة وليس رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
16:12
ندى البستاني لـ"جدل": نريد سلاما بعدالة... والخطط تضعها الحكومة وليس رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
16:06
ايهاب مطر للـLBCI: نطلب من "حزب الله" أن يقبل بقرارات الحكومة والدولة... وهذا ما قاله عن تعيين السفير سيمون كرم
أخبار لبنان
16:06
ايهاب مطر للـLBCI: نطلب من "حزب الله" أن يقبل بقرارات الحكومة والدولة... وهذا ما قاله عن تعيين السفير سيمون كرم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
0
أخبار دولية
05:33
استراتيجية ترامب العالمية تتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"
أخبار دولية
05:33
استراتيجية ترامب العالمية تتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"
0
أخبار دولية
2025-09-29
الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا
أخبار دولية
2025-09-29
الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا
0
أخبار لبنان
2025-11-17
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
أخبار لبنان
2025-11-17
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
0
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
0
أخبار لبنان
13:15
باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض
أخبار لبنان
13:15
باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
3
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
4
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
5
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
6
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
7
خبر عاجل
08:47
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم
خبر عاجل
08:47
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم
8
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More