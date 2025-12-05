الأخبار
قائد الجيش استقبل وفدًا من مجلس الأمن الدولي... وهذا ما جرى عرضه

أخبار لبنان
2025-12-05 | 11:56
قائد الجيش استقبل وفدًا من مجلس الأمن الدولي... وهذا ما جرى عرضه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدًا من سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء وممثليها في مجلس الأمن الدولي، وجرى عرض موجز عن الوضع العام والتطورات وكيفية تثبيت الاستقرار في لبنان، إضافة إلى مهمات المؤسسة العسكرية، والعمل المستمر من قبل الجيش على تطبيق المرحلة الأولى من خطته في قطاع جنوب الليطاني ضمن الجدول المحدد لها، كما تناول البحث مرحلة ما بعد اليونيفيل.

أخبار لبنان

الجيش

رودولف هيكل

مجلس الأمن الدولي

