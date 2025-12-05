نواف سلام في قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة، ترافقه مديرة مكتبه فرح الخطيب، للمشاركة في منتدى الدوحة.



وكان في استقباله في المطار كلّ من وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وسفير لبنان لدى دولة قطر بلال قبلان.