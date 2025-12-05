الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الجميل: بناء الأوطان لا يقوم إلا على مؤسسات متينة وحوكمة رشيدة

أخبار لبنان
2025-12-05 | 12:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الجميل: بناء الأوطان لا يقوم إلا على مؤسسات متينة وحوكمة رشيدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس الجميل: بناء الأوطان لا يقوم إلا على مؤسسات متينة وحوكمة رشيدة

رأى الرئيس أمين الجميل أن "بناء الأوطان لا يقوم إلا على مؤسسات متينة وحوكمة رشيدة والتزام أخلاقي من قبل الفاعلين في القطاعين العام والخاص"، ملاحظا أن "الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية ليست قدرا محتوما، بل عوائق يمكن تجاوزها متى وجدت الإرادة السياسية الصادقة". 

وقال الجميل في خلال مؤتمر بالذكرى الخمسين لتأسيس  مؤسسة "بيت المستقبل": "للأسف، ترسخ الفساد في مفاصل دولتنا فأضعف مؤسساتها".

وأشار الى أن "الأزمات المتلاحقة في منطقتنا، الفلسطينية منها والسورية والإسرائيلية والإيرانية، عمقت الهشاشة الداخلية. ولا يجوز انتظار حل هذه النزاعات للتحرك"، ودعا الى "مسار إصلاحي جذري قائم على الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة".

ولفت الى أنه "على مدى 50 عاما، واجهت هذه مؤسسة "بيت المستقبل" الحرب والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما شاركت في مراحل الإعمار التي طبعت تاريخنا الحديث. ورغم ذلك، ظلت محافظة على قناعة جوهرية مفادها أن لبنان مهما اشتدت محنه، يجب أن يستمر في التفكير بمستقبله".

وأعلن أن "المؤتمر سيضع ورقة سياسات يصدرها "بيت المستقبل" بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور" لتكون منطلقا لمبادرات عملية تصنع أثرا وطنيا حقيقيا".

أخبار لبنان

الجميل:

الأوطان

مؤسسات

متينة

وحوكمة

رشيدة

LBCI التالي
وزارة الأشغال: تحضيرات مسبقة ومواكبة ميدانية خلال الزيارة البابوية
أسرار الصحف 05-12-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

جابر خلال افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة: خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون وإرساء أسس متينة تسهم في بناء مستقبل مزدهر لشعوبنا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-14

سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة

LBCI
خبر عاجل
2025-11-09

رئيس الحكومة نواف سلام: حلفائي كل من يريدون لبنان جديد آخر قائم على القانون واحترام المؤسسات وكل من هو صادق في اعادة بناء الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-07

الرئيس سلام: لا نتنافس مع سوريا ونطمح إلى بناء علاقات جديدة تقوم على الاحترام المتبادل من دون تدخّل أي طرف بالآخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

شمعون لـ"جدل": لم نرَ خطوات جدية في موضوع حصر السلاح... وهذا ما سمعته من المسؤولين الأميركيين

LBCI
أخبار لبنان
16:21

البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع مركبات وعتاد للبنان بنحو 90.5 مليون دولار

LBCI
أخبار لبنان
16:12

ندى البستاني لـ"جدل": نريد سلاما بعدالة... والخطط تضعها الحكومة وليس رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
16:06

ايهاب مطر للـLBCI: نطلب من "حزب الله" أن يقبل بقرارات الحكومة والدولة... وهذا ما قاله عن تعيين السفير سيمون كرم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:28

الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية

LBCI
أخبار دولية
05:33

استراتيجية ترامب العالمية تتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-29

الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

LBCI
أخبار لبنان
13:15

باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
04:06

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
خبر عاجل
08:47

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More