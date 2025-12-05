الأخبار
سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: لتوفير التمويل والدعم من اليونيسف لتلبية حاجات إعادة هيكلة ومكننة الوزارة

أخبار لبنان
2025-12-05 | 12:21
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع ممثل "اليونيسف" في لبنان ماركو لويدجي كورسي على رأس وفد من المكتب في بيروت، وتم عرض تقدم العمل على المشاريع المشتركة، وأبلغته بالتعديلات في آليات التواصل والعمل مع الجهات المانحة. وأكدت "ضرورة التباحث مع مكتب الوزيرة لأخذ الموافقة على أي مشروع قبل التواصل مع مديريات الوزارة.

كما طلبت "توفير التمويل والدعم من اليونيسف لتلبية حاجات إعادة هيكلة ومكننة الوزارة، وتأمين الموارد الإضافية الضرورية للمدارس الواقعة في المناطق المتضررة وتلك التي تعاني من نقص حاد في الموارد في صناديقها، وتأمين الموارد الإضافية الضرورية للمدارس الواقعة في المناطق المتضررة وتلك التي تعاني من نقص حاد في الموارد في صناديقها" .

كما اجتمعت الوزيرة كرامي مع وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يحيى الربيع، وتم البحث في الخطوات المحققة في ملف التفرغ إضافة إلى مواضيع تربوية وجامعية.

واستقبلت ايضا وفدا من بلدية السفيرة في عكار، وتم البحث في مطلب البلدية بإنشاء بناء جديد للثانوية وتلبية حاجات المتوسطات الرسمية فيها.

كذلك، التقت وفدا من بلدية كفرنبرخ، وتم البحث في مطلب البلدية ترميم مدرسة كفرنبرخ الرسمية وإنشاء ملعب لها.

من جهة أخرى، تسلمت الوزيرة كرامي من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، النسخة الرسمية للمناهج المقرر تدريسها للعام الدراسي الحالي 2025/2026، استنادا الى التعميم رقم 60/م/2025، والتي يمكن للمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة الحصول عليها من موقع المركز التربوي على الرابط الآتي: https://www.crdp.org/node/23357

