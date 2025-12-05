الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميل: لدعم الرئيس عون وحمايته

أخبار لبنان
2025-12-05 | 12:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميل: لدعم الرئيس عون وحمايته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سامي الجميل: لدعم الرئيس عون وحمايته

رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن زيارة البابا لاون الرابع عشر تشكّل "اعترافاً بوجود ودور المسيحيين في لبنان، الذين ما زالوا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في منطقة مضطربة". 

وقال الجميل في حديث لمجلة "فالور اكتويل" الفرنسية، إن الزيارة تؤكد رسالة الفاتيكان التاريخية الداعية إلى السلام، وأنه ما يعتبره في صلب تطلعات اللبنانيين، ولا سيما المسيحيين، للخروج من دوامة الحروب وعدم الاستقرار وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

وذكّر الجميل بأن "وجود بابا روما في لبنان يلفت أنظار العالم إلى هذا البلد الصغير، وإلى استمرار وجود المسيحيين فيه، في وقت يتراجع فيه الاهتمام الدولي بالقضايا اللبنانية".

البعد السياسي للزيارة

واعتبر أن التوقيت "يحمل أيضاً رسائل سياسية للقوى المؤثرة في المشهد اللبناني، وبينها الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا إلى أن الرسائل البابوية "لا تغيّر بالضرورة الحسابات الاستراتيجية لهذه الدول، لكنها تذكّرها بضرورة أخذ مكوّنات المجتمع اللبناني كافة في الاعتبار".

العلاقة مع الطائفة الشيعية بعد الحرب

وبالعودة إلى موقفه السابق الداعي إلى عدم إقصاء الطائفة الشيعية بعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، أوضح الجميل أنه لا يزال مقتنعاً بأنه لا يجوز إخراج الشيعة من الحياة الوطنية، وأنه يجب أن يشعروا أنهم جزء أساسي من مستقبل لبنان وأن إقصاؤهم لن يؤدي إلا إلى تعزيز ارتباطهم بحزب الله.

وشدد على ضرورة طمأنة الشيعة إلى أن لهم دوراً كاملاً في إعادة بناء الدولة.

وحول استمرار نفوذ إيران ودور حزب الله، قال الجميل إن "إيران متمسكة بنفوذها في لبنان وإن طهران تعارض أي توجه داخل الطائفة الشيعية نحو مقاربة مختلفة للملف الأمني أو نحو الانخراط في مسار نزع السلاح.

وأشار إلى أن بعض التصريحات الإيرانية الأخيرة تؤكد استمرار اعتبار حزب الله جزءاً من استراتيجية طهران الإقليمية.

إمكانية تجدد المواجهات

وحول مستقبل السلاح غير الشرعي، عبّر الجميل عن مخاوفه قائلا: "إذا لم يُعالج ملف السلاح، فقد نتجه نحو مواجهة جديدة".

كما اعتبر أن الحلّ يكمن في تعزيز مؤسسات الدولة والجيش »، محذّراً من أن أي تدخل خارجي مباشر « سيكون خطراً على سيادة لبنان.

تقييم أداء الرئيس جوزف عون

وحول الانتقادات التي تطال رئيس الجمهورية جوزاف عون لبطء التقدم في تطبيق بنود وقف إطلاق النار، قال: "الرئيس يتحرك ضمن حدود صعبة للغاية. فهو يعمل على ملف السلاح، لكن يخشى من أن الاندفاع قد يؤدي إلى صدام مباشر".

وأكد أنه يجب دعم الرئيس عون وحمايته، معتبرا أن "زعزعة موقعه ستؤدي إلى تدخلات خارجية لاتأخذ بالضرورة مصلحة لبنان في الاعتبار".

العلاقة مع فرنسا

وعن موقع فرنسا حالياً في المشهد اللبناني، أوضح الجميل أن العلاقات تمرّ بمرحلة ركود ، معتبراً أن باريس لا تملك تأثيراً مباشراً على الأطراف الأساسيين في هذه المرحلة، أي إيران وإسرائيل.

أخبار لبنان

الجميل:

الرئيس

وحمايته

LBCI التالي
وزارة الأشغال: تحضيرات مسبقة ومواكبة ميدانية خلال الزيارة البابوية
أسرار الصحف 05-12-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-16

سامي الجميل من قصر بعبدا: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية جدا حيال الازمة وندعمه دعما كاملا وعلينا أن نعطيه فرصة وحزب الكتائب الى جانب العهد حتى يستمر بالدفاع عن لبنان وحمايته

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-16

سامي الجميل من بعبدا: شكرنا الرئيس عون على الكلام الذي انتظرناه 35 سنة بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل وكلام عون وسلام يؤكد أننا انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-03

سامي الجميّل رحّب بقرار تعيين السفير كرم: أملنا أن يُستكمل بخطوات تسريع حصر السلاح وحماية لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

سامي الجميل دعا الى استقبال البابا بكثافة: هدف لبنان العيش بسلام وطي صفحة الدماء والدموع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

شمعون لـ"جدل": لم نرَ خطوات جدية في موضوع حصر السلاح... وهذا ما سمعته من المسؤولين الأميركيين

LBCI
أخبار لبنان
16:21

البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع مركبات وعتاد للبنان بنحو 90.5 مليون دولار

LBCI
أخبار لبنان
16:12

ندى البستاني لـ"جدل": نريد سلاما بعدالة... والخطط تضعها الحكومة وليس رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
16:06

ايهاب مطر للـLBCI: نطلب من "حزب الله" أن يقبل بقرارات الحكومة والدولة... وهذا ما قاله عن تعيين السفير سيمون كرم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:28

الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية

LBCI
أخبار دولية
05:33

استراتيجية ترامب العالمية تتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-29

الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

LBCI
أخبار لبنان
13:15

باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
04:06

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
خبر عاجل
08:47

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More