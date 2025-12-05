سامي الجميل: لدعم الرئيس عون وحمايته

رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن زيارة البابا لاون الرابع عشر تشكّل "اعترافاً بوجود ودور المسيحيين في لبنان، الذين ما زالوا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في منطقة مضطربة".



وقال الجميل في حديث لمجلة "فالور اكتويل" الفرنسية، إن الزيارة تؤكد رسالة الفاتيكان التاريخية الداعية إلى السلام، وأنه ما يعتبره في صلب تطلعات اللبنانيين، ولا سيما المسيحيين، للخروج من دوامة الحروب وعدم الاستقرار وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.



وذكّر الجميل بأن "وجود بابا روما في لبنان يلفت أنظار العالم إلى هذا البلد الصغير، وإلى استمرار وجود المسيحيين فيه، في وقت يتراجع فيه الاهتمام الدولي بالقضايا اللبنانية".



البعد السياسي للزيارة



واعتبر أن التوقيت "يحمل أيضاً رسائل سياسية للقوى المؤثرة في المشهد اللبناني، وبينها الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا إلى أن الرسائل البابوية "لا تغيّر بالضرورة الحسابات الاستراتيجية لهذه الدول، لكنها تذكّرها بضرورة أخذ مكوّنات المجتمع اللبناني كافة في الاعتبار".



العلاقة مع الطائفة الشيعية بعد الحرب



وبالعودة إلى موقفه السابق الداعي إلى عدم إقصاء الطائفة الشيعية بعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، أوضح الجميل أنه لا يزال مقتنعاً بأنه لا يجوز إخراج الشيعة من الحياة الوطنية، وأنه يجب أن يشعروا أنهم جزء أساسي من مستقبل لبنان وأن إقصاؤهم لن يؤدي إلا إلى تعزيز ارتباطهم بحزب الله.



وشدد على ضرورة طمأنة الشيعة إلى أن لهم دوراً كاملاً في إعادة بناء الدولة.



وحول استمرار نفوذ إيران ودور حزب الله، قال الجميل إن "إيران متمسكة بنفوذها في لبنان وإن طهران تعارض أي توجه داخل الطائفة الشيعية نحو مقاربة مختلفة للملف الأمني أو نحو الانخراط في مسار نزع السلاح.



وأشار إلى أن بعض التصريحات الإيرانية الأخيرة تؤكد استمرار اعتبار حزب الله جزءاً من استراتيجية طهران الإقليمية.



إمكانية تجدد المواجهات



وحول مستقبل السلاح غير الشرعي، عبّر الجميل عن مخاوفه قائلا: "إذا لم يُعالج ملف السلاح، فقد نتجه نحو مواجهة جديدة".



كما اعتبر أن الحلّ يكمن في تعزيز مؤسسات الدولة والجيش »، محذّراً من أن أي تدخل خارجي مباشر « سيكون خطراً على سيادة لبنان.



تقييم أداء الرئيس جوزف عون



وحول الانتقادات التي تطال رئيس الجمهورية جوزاف عون لبطء التقدم في تطبيق بنود وقف إطلاق النار، قال: "الرئيس يتحرك ضمن حدود صعبة للغاية. فهو يعمل على ملف السلاح، لكن يخشى من أن الاندفاع قد يؤدي إلى صدام مباشر".



وأكد أنه يجب دعم الرئيس عون وحمايته، معتبرا أن "زعزعة موقعه ستؤدي إلى تدخلات خارجية لاتأخذ بالضرورة مصلحة لبنان في الاعتبار".



العلاقة مع فرنسا



وعن موقع فرنسا حالياً في المشهد اللبناني، أوضح الجميل أن العلاقات تمرّ بمرحلة ركود ، معتبراً أن باريس لا تملك تأثيراً مباشراً على الأطراف الأساسيين في هذه المرحلة، أي إيران وإسرائيل.