علي حسن خليل: الإطار الوحيد كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم

أكد النائب علي حسن خليل خلال اطلاق عمل اللجنة الانتخابية لكتلة التنمية والتحرير النيابية في قضاء مرجعيون وحاصبيا أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها ووفقاً للقانون النافذ.



وفي الشأن المتصل بالاعتداءات الاسرائيلية وإعادة الإعمار، شدد خليل على وجوب أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار، مؤكدا أن الإطار الوحيد كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم.