رجي: تسليم سلاح حزب الله يتم بقرار إيراني

رأى وزير الخارجية يوسف رجّي أن "تطعيم لجنة الميكانيزم بشخصية مدنية "خطوة إيجابية نتمنى أن تفتح الباب إذا أمكن لتجنيب لبنان حملة عسكرية موسعة هددنا بها الإسرائيلي".



وأمل رجّي في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن تواصل الولايات المتحدة الضغط على الجانب الإسرائيلي"لإقناعه" بأن تعيين لبنان شخصية مدنية في مفاوضات الميكانيزم خطوة كافية كمرحلة أولى لتجنيب لبنان أي عمل عسكري محتمل.



وقال وزير الخارجية: "لا شيء محسوماً حتى الآن، هناك مؤشرات "هيك وهيك"، ولننتظر نتائج عمل الميكانيزم بعد إدخال مدنيين إليها، علماً أن مهمتها لن تتغيّر، وهي تطبيق مندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 تشرين الثاني 2024".



وجزم "بأن المفاوضات بالميكانيزم لن تتغيّر، وهي حصراً عسكرية، علماً أن الجانب الإسرائيلي مصر على تطبيق القرارات الدولية بنزع سلاح حزب الله من كل لبنان".