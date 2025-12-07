جنبلاط من عين التينة: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار ونتمسّك بالهدنة

التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، برفقة رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي.



وقال جنبلاط بعد اللقاء " نحن مع تعزيز الجيش ومع الاجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني في ما يتعلق بحصر السلاح وسيادة الدولة على ارض الجنوب ومن ثم تعميم الامر على كامل الاراضي اللبنانية".



وأضاف "لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار".



وتابع "نتمسّك بالهدنة وظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت فالتطور السياسي العسكري والالكتروني اطاح بكل شيء ولكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة".



واشار جنبلاط الى ان "الجيش اللبناني يريد مساعدات ونحن بحاجة الى المزيد من الجنود في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا خصوصا، لأن الجنوب سيكون خالٍ من القوات الدولية".