الأمين العام لـ”القوات اللبنانية”: “حزب الله” لم يقرأ بطريقة صحيحة حجم الحرب وحملنا شعار حصر السلاح منذ البداية

رأى الأمين العام لحزب القوات اللبنانية اميل مكرزل، أنّ “التيار الوطنيّ الحر” يتقلّب بكلامه، وفق الرأي العام، بينما “القوات اللبنانية” حملت شعار حصر السلاح منذ البداية خصوصًا بعدما ظهر هذا السلاح فشله في حماية لبنان.

وقال، للـLBCI: “بداية علينا أن نشدّد على إيران وجوب عدم تدخلها في لبنان ومن ثمّ أن يلتزم الأطراف في الداخل بذلك”.

وأكّد أنّ “حزب الله” لم يقرأ بطريقة صحيحة حجم الحرب الأخيرة على لبنان ولم يدرك أنّها حرب وجوديّة في ظل تطور إسرائيل التكنولوجيّ.

وطالب مكرزل باسم “القوات اللبنانية”، بسيادة الأراضي اللبنانية كاملة وباعتماد ثوابت إنشاء الدولة من حيث حصر السلاح وبتطبيق الميثاقية اللبنانية.

واعتبر أنّ ما حصل أثبت أنّ العمل السياسيّ أفضل من أيّ عمل عسكريّ في حماية لبنان، لافتًا إلى أنّ احتواء الدولة لـ”حزب الله” يؤدّي إلى إضاعة وقت بناء الدولة.