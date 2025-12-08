كهرباء لبنان: إعادة جزء كبير من مخارج محطة النبطية إلى الخدمة والعمل مستمر

أفادت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان، بأنه "نتيجة العطل الذي حصل في محطة النبطية الرئيسية بتاريخ 3/12/2025، والذي أدى إلى تضرّر قسم كبير من معدات الحماية والتحكّم في خلايا مخارج التوزيع، قامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة بالتدخّل الفوري لمعالجة الأعطال، وقد تمّ حتى تاريخه إعادة 10 مخارج إلى الخدمة من أصل 15 مخرجا".



أمّا بالنسبة للمخارج الخمسة المتبقية، وهي: غندور - عدشيت - القصيبة - كفر جوز - التعمير، فأفادت "كهرباء لبنان" بأن "الأضرار الحاصلة تتطلّب بعض الوقت لمعالجتها، وتعمل فرق الصيانة بأقصى طاقتها، ومن المتوقّع إعادة كامل المحطة إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة".



وأكدت المؤسسة "أنها ستواكب المواطنين بكل جديد، وستقوم بإصدار أي تحديثات إضافية فور توافرها".