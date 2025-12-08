الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي للودريان: حصر سلاح حزب الله مطلب لبناني حتى نتمكن من بناء دولة

أخبار لبنان
2025-12-08 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي للودريان: حصر سلاح حزب الله مطلب لبناني حتى نتمكن من بناء دولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجي للودريان: حصر سلاح حزب الله مطلب لبناني حتى نتمكن من بناء دولة

استقبل وزير الخارجية يوسف رجّي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه سفير فرنسا هيرفي ماغرو والوفد المرافق، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في لبنان في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، والجهود التي تبذلها باريس لتجنيب لبنان مخاطر حرب إسرائيلية جديدة.

وأكد لودريان أن هدف زيارته الاطلاع على الموقف اللبناني قبل الاجتماع الثلاثي المرتقب عقده الاسبوع المقبل في باريس بين فرنسا والولايات المتحدة والسعودية تحضيرا للمؤتمر المُنتظر لدعم الجيش اللبناني ودعم خارطة طريق لتثبيت وقف اطلاق نار طويل الأجل. وشدد لودريان على أهمية إيجاد آلية تتيح التحقق من مدى التقدم المحرز فعليا لحصر السلاح بيد الدولة.

من جهته، أكد رجّي أن الجيش اللبناني ينفذ مهاماً كبيرة رغم ضعف إمكانياته، وشدد على ضرورة توفير الدعم اللازم له لتعزيز قدراته وتمكينه من تنفيذ الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية بمراحلها كافة لجهة بسط سيطرته وحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية. 

واعتبر رجّي أن تسمية السفير سيمون كرم لترؤس وفد لبنان في لجنة الميكانيزم خطوة ايجابية متمنياً أن تسهم في منع أي تصعيد اسرائيلي كبير.
 
 
 
 
 
 


أخبار لبنان

للودريان:

لبناني

نتمكن

LBCI التالي
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
مرجع سياسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: إسرائيل غير قادرة على الذهاب إلى تصعيد واسع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-10

وزير العدل عادل نصار: وفد الخزانة الاميركية لم يطلب منا القيام بعمل محدد في شأن سلاح حزب الله ويعتبرون أنّ من حق الدولة استرجاع مقوماتها كلها منها حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

قماطي: رئيس حزب لبناني يطالب بنزح سلاح حزب الله فيما مستودعات حزبه مدججة بالسلاح الأميركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:52

قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:25

الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
أخبار دولية
10:08

اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي

LBCI
أخبار لبنان
15:52

قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:05

توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
02:11

"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أخبار لبنان
05:58

وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

LBCI
أخبار لبنان
06:24

وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More