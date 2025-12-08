الأخبار
رجي للودريان: حصر سلاح حزب الله مطلب لبناني حتى نتمكن من بناء دولة
أخبار لبنان
2025-12-08 | 12:17
رجي للودريان: حصر سلاح حزب الله مطلب لبناني حتى نتمكن من بناء دولة
استقبل وزير الخارجية يوسف رجّي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه سفير فرنسا هيرفي ماغرو والوفد المرافق، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في لبنان في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، والجهود التي تبذلها باريس لتجنيب لبنان مخاطر حرب إسرائيلية جديدة.
وأكد لودريان أن هدف زيارته الاطلاع على الموقف اللبناني قبل الاجتماع الثلاثي المرتقب عقده الاسبوع المقبل في باريس بين فرنسا والولايات المتحدة والسعودية تحضيرا للمؤتمر المُنتظر لدعم الجيش اللبناني ودعم خارطة طريق لتثبيت وقف اطلاق نار طويل الأجل. وشدد لودريان على أهمية إيجاد آلية تتيح التحقق من مدى التقدم المحرز فعليا لحصر السلاح بيد الدولة.
من جهته، أكد رجّي أن الجيش اللبناني ينفذ مهاماً كبيرة رغم ضعف إمكانياته، وشدد على ضرورة توفير الدعم اللازم له لتعزيز قدراته وتمكينه من تنفيذ الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية بمراحلها كافة لجهة بسط سيطرته وحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
واعتبر رجّي أن تسمية السفير سيمون كرم لترؤس وفد لبنان في لجنة الميكانيزم خطوة ايجابية متمنياً أن تسهم في منع أي تصعيد اسرائيلي كبير.
