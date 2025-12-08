قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة

اعتبرت النائبة حليمة قعقور أن ثورة 17 تشرين نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي الذي أرسته الطبقة الساسية وأنها خلقت سردية جديدة وأن أركانها باتجاه عمل تراكمي.



وقالت قعقور في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "النظام السياسي القائم على المحاصصة هو الاساس في استمرار الانقسام السياسي بالاضافة الى المشكلة في النظام الاقتصادي بسبب تمركز رأس المال كما أن البعد التربوي خطير جدا وهناك أيضا اعلام طائفي يعزّز الازمة".



وشددت على أن كل من شارك في حصة طائفية بحجّة حماية حقوق الطائفة هو شريك في انهيار الدولة وعلى وجوب العودة لبناء دولة قوية.



ورأت قعقور أن حصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة.